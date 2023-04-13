Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предрекла проблемы: этих знаков зодиака ждет тяжелый конец весны

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Ясновидящая пояснила, что Овны могут оказаться в финансовой яме. А также на них могут обрушиться проблемы в личной жизни.

А вот Близнецам Кажетта посоветовала уделить особое внимание к работе и быть серьезнее. Лучше доводить проекты до конца. Также она указала, что представителям этого знака зодиака нужно заняться своим здоровьем.

Весной у Весов наступил ключевой момент. Однако им нужно научиться сдерживать эмоции и не прогибаться под партнера в личных отношениях, тогда серьезных проблем можно будет избежать. Об этом сообщает StarHit