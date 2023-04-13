Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предрекла проблемы: этих знаков зодиака ждет тяжелый конец весны

Проблемы

Фото: Global Look Press

Ясновидящая: ряд знаков зодиака ждут проблемы с деньгами и напряженность в личной жизни.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предрекла некоторым знакам Зодиака тяжелый конец весны. С проблемами столкнутся не все, а только Овны, Близнецы и Весы.

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Ясновидящая пояснила, что Овны могут оказаться в финансовой яме. А также на них могут обрушиться проблемы в личной жизни.

А вот Близнецам Кажетта посоветовала уделить особое внимание к работе и быть серьезнее. Лучше доводить проекты до конца. Также она указала, что представителям этого знака зодиака нужно заняться своим здоровьем. 

Весной у Весов наступил ключевой момент. Однако им нужно научиться сдерживать эмоции и не прогибаться под партнера в личных отношениях, тогда серьезных проблем можно будет избежать. Об этом сообщает StarHit

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