Не откладывайте покупку: россиян предупредили о резком скачке цен на мебель

Мебель

Фото: Global Look Press

Представитель известной мебельной компании предрек серьезный рост цен и объяснил, что станет причиной.

В России есть мебельные магазины с разными категориями цен от люкса до эконом сегмента. После ухода из страны ряда зарубежных компаний, многие стали опасаться повышения цен. Это уже произошло с автомобилями. А представитель известной мебельной компании Сергей Шихов предрек серьезный рост цен и на мебель. Он объяснил, почему это произойдет.

Эксперт назвал главной причиной скачка цен – слабеющий курс рубля, потому что многие комплектующие производители закупаются в долларах. Также отразится на стоимости трудности с параллельным импортом. Ввоз из Турции и Казахстана весной заметно замедлился.

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Также для мебельного рынка важное значение имеет и стоимость дизельного топлива, а она выросла на 7,5 %. Это тоже отразится на конечной цене товара.

Шихов не стал утаивать, что еще одной важной деталью является стоимость электроэнергии. Если тарифы повысятся, то и мебель подорожает. В итоге рост цен уже ко второму кварталу этого года составит 10-15%, об этом пишет сайт «Известия».

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