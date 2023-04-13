Не откладывайте покупку: россиян предупредили о резком скачке цен на мебель

Эксперт назвал главной причиной скачка цен – слабеющий курс рубля, потому что многие комплектующие производители закупаются в долларах. Также отразится на стоимости трудности с параллельным импортом. Ввоз из Турции и Казахстана весной заметно замедлился.

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Также для мебельного рынка важное значение имеет и стоимость дизельного топлива, а она выросла на 7,5 %. Это тоже отразится на конечной цене товара.

Шихов не стал утаивать, что еще одной важной деталью является стоимость электроэнергии. Если тарифы повысятся, то и мебель подорожает. В итоге рост цен уже ко второму кварталу этого года составит 10-15%, об этом пишет сайт «Известия».