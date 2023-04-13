Как быстро очистить одежду от шерсти животных и прочего мелкого мусора

Владельцы домашних питомцев точно сталкивались с такой проблемой, как бесконечная чистка вещей от шерсти четвероногих друзей. Приходится тратить уйму времени, чтобы удалить следы животного с любимых нарядов.

Даже с грязными вещами приходится повозиться: перед стиркой шерсть рекомендуется убирать, чтобы она не налипала на другую одежду и не забивала фильтры стиральной машины.

Хорошо, что опытные хозяйки всегда готовы поделиться своей мудростью. Оказывается, теперь не нужно часами сидеть над корзиной с бельем. Стало известно, что убрать шерсть с вещей можно с помощью обычного полиэтиленового пакета.

Просто положите его в барабан машинки и запустите цикл стирки. Пакет как магнит притянет шерсть, нитки и прочий мелкий мусор.

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Источник: belnovosti.by