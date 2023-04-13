Земля бьет тревогу: какие природные катастрофы обещают пророки в 2023 году

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В этом году гидрологи прогнозируют сильную засуху, а также дефицит воды на Великих равнинах Канады и Америки. А также это может затронуть западную часть России, Монголию, а еще некоторые регионы Китая.

Жаркая и засушливая погода может прийти на Урал и на побережье Аляски. Также есть вероятность наводнений. Этому катаклизму могут быть подвержены Индия, Пакистан, Индонезия и Бразилия. А также в этих же странах есть угроза крупных оползней.

И это еще не все, что может произойти в 2023 году. Многие утверждают, что сейсмическая активность возрастет на Курильской гряде, Сахалине, Камчатке, в Бурятии и на Байкале. Неспокойны в этом плане будут также Саяны и Горный Алтай, об этом пишет Life.