Подготовьте план Б: астрологи предупредили, на какие знаки зодиака обрушатся серьезные испытания

Овнам нужно подготовиться к тому, что придется применить запасной план. А Тельцам возможно придется полностью поменять взгляд на некоторые вещи, в том числе на здравый смысл. Хорошая полоса будет у Близнецов. Им выпадет шанс начать намного ближе общаться с человеком, с которым раньше они просто здоровались. Эксперты предупредили, что Ракам нужно лучше позаботится о своей конфиденциальности и безопасности.

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Также Львам лучше сдерживать себя и не добиваться своего любыми путями. Это может закончится в ущерб вам. А Девы захотят помочь окружающим. Однако о своих добрых делах им лучше умолчать. Если Весы решат с кем-то откровенно поговорить, то с их стороны тоже не должно быть никаких недомолвок. А вот Скорпионам лучше вспомнить, как хранить секреты, так как они станут обладателями некой закрытой информации.

Стрельцам в этот день просто необходимо подумать о своем питании и закупить продукты. Астрологи отметили, что Козерогам нужна передышка. Они смогут отдохнуть, если резко поменяют свои планы. Водолеям также неплохо тормознуть, чтобы проанализировать текущую ситуацию. Рыбы должны подготовиться, так как будут подвержены неожиданным перепадам настроения из-за поведения тех, кто их окружает, сообщает телеканал «Мир 24».