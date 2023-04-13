«Темные времена»: кум Ванги раскрыл ее тревожное предсказание на второе полугодие 2023-го

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На этот раз он пояснил, что прорицательница говорила о том, что в мире настанут«темные времена», которые могут начаться уже в апреле, сообщает «СтарХит».

Ранее Сергей также рассказывал, что болгарская ясновидящая положительно относилась к России и считала, что эту страну ждет большое будущее.