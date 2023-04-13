«Темные времена»: кум Ванги раскрыл ее тревожное предсказание на второе полугодие 2023-го

Ванга была известной провидицей. Она жила в Болгарии, куда стекались тысячи людей с разных уголков мира, чтобы услышать ее предсказания. Она умерла в 1996 году, но слепая прорицательница оставила столько предсказаний, что их до сих пор расшифровывают. Сергей Косторной, который является кумом Ванги, расшифровал ее предсказание на вторую половину 2023 года.
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На этот раз он пояснил, что прорицательница говорила о том, что в мире настанут«темные времена», которые могут начаться уже в апреле, сообщает «СтарХит».
Ранее Сергей также рассказывал, что болгарская ясновидящая положительно относилась к России и считала, что эту страну ждет большое будущее.