«Темные времена»: кум Ванги раскрыл ее тревожное предсказание на второе полугодие 2023-го

Ванга

Фото: Global Look Press

Кум провидицы расшифровал ее предсказание.

Ванга была известной провидицей. Она жила в Болгарии, куда стекались тысячи людей с разных уголков мира, чтобы услышать ее предсказания. Она умерла в 1996 году, но слепая прорицательница оставила столько предсказаний, что их до сих пор расшифровывают. Сергей Косторной, который является кумом Ванги, расшифровал ее предсказание на вторую половину 2023 года.

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На этот раз он пояснил, что прорицательница говорила о том, что в мире настанут«темные времена», которые могут начаться уже в апреле, сообщает «СтарХит».

Ранее Сергей также рассказывал, что болгарская ясновидящая положительно относилась к России и считала, что эту страну ждет большое будущее.

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