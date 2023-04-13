Поставьте стакан и включите — как быстро отмыть микроволновку от грязи — три минуты, и готово

Микроволновая печь загрязняется быстро, и не всегда химические средства могут с первого раза оттереть запекшийся жир. Наши хозяйки в последнее время все чаще обращаются к народным средствам. А почему? Да потому что они работают.

Очистить микроволновку до блеска поможет уксус. Разбавьте кислоту с водой в стакане в соотношении 1:1.

Затем поставьте стакан с раствором в печь и включите на три минуты. Грязь отойдет сама. Вам только нужно будет убрать ее со стенок микроволновки губкой.