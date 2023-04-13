Подкормите рассаду этой специей: ни один саженец не пропадет

Если вы хотите, чтобы ваша рассада вызывала зависть у соседей — подкормите растения куркумой.

Опытные дачники всегда имеют под рукой приличный запас этой специи. Куркума является натуральным антибиотиком, препятствует гниению корневой системы, эффективно борется с образованием грибка и отпугивает вредителей.

Кроме того, пряность содержит в себе множество витаминов и минералов, которые принесут дополнительную пользу вашей рассаде: растения будут крепкими и здоровыми.

Лучше всего добавлять куркуму еще на этапе подготовки почвы: берите одну чайную ложку на литр земли. Если упустили этот момент, то растения можно просто обработать раствором. Для его приготовления возьмите: 0,5 л подогретой воды, 1 чайную ложку специи и 5 мл молока. Готовое средство перелейте через марлю в емкость с пульверизатором. Распылять раствор нужно раз в 14 дней.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Источник: belnovosti.by