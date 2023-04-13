В Госдуме предложили сделать понедельник после Пасхи выходных днем

13 апреля депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о ежегодном обязательном выходном дне в следующий понедельник после Пасхи. Речь идет о тех выходных, которые переносятся в зависимости от разброса праздников в календаре года.

«Законопроектом предлагается закрепить в статье 112 Трудового кодекса РФ обязанность правительства Российской Федерации при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением, ежегодно приходящимся на воскресный день», - цитирует ТАСС пояснительную записку к законопроекту.

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Авторы предложения отмечают, что общее число выходных и нерабочих праздничных дней в году не изменится. Но предоставление после Пасхи еще одного выходного продемонстрирует дань уважения глубоким историческим традициям православного сообщества и свидетельство признания государством особой роли православия в истории России.

А вы согласны, что такой выходной день нашей стране необходим?