Новое правило: пункты выдачи заказов Wildberries начали работать по-другому

После недавнего скандала с пунктами выдачи заказов онлайн-ретейлер Wildberries обновил систему контроля работы этих самых пунктов.

«По согласованию с инициативной группой партнеров онлайн-площадки введена новая система контроля за соблюдением партнерами стандартов обслуживания и бизнес-процессов в пунктах выдачи Wildberries. Данные изменения внесены в договор-оферту», — цитирует ТАСС официальное сообщение компании.

Теперь при первом нарушении предприниматель, организовавший пункт выдачи, сначала может быть предупрежден Wildberries или депремирован на небольшую сумму. И с каждым последующим нарушением размер взыскания будет расти. Вряд ли кто-то захочет работать себе в убыток.

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Среди типичных нарушений обозначено, например, отсутствие видеокамеры в пункте выдачи. Wildberries также дорабатывает механизм оспаривания партнерами ответственности за порчу товаров.