Экспресс-кулич из микроволновки: готовится за считанные минуты

Если вы не успеваете поставить тесто для традиционных пасхальных куличей, то выйти из ситуации поможет этот нехитрый рецепт.

Вам потребуется: 70 г овсяных хлопьев, 50 мл молока, одно крупное яйцо, 50 г сушеных фруктов, 50 г любых орехов, 40 г жидкого меда и 50 г вареной сгущенки.

Мелко порубите фрукты и орехи, добавьте к ним молоко, овсянку, яйцо и мед — энергично перемешайте. Переложите тесто в форму подходящего размера и выпекайте в микроволновой печи около трех минут.

Когда кулич остынет, его можно будет украсить сгущенкой и специальной посыпкой. Если хотите сделать кулич диетическим, то вместо сгущенки можете приготовить глазурь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Источник: lifehacker.ru