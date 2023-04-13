Купите в «Пятерочке» и «Магните» за копейки: в Роскачестве нашли майонез с лучшим составом

Эксперты Роскачества провели исследование, выявив лучшие майонезы по составу — эти марки набрали пять баллов из пяти возможных. Тут сошлось все: и отменное качество, и цена. Купить такой майонез можно в любой «Пятерочке» или «Магните» по доступным приемлемым ценам.
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В списках лидеров оказались такие привычные слуху наименования, как: Ricco оливковый и провансаль, «Слобода» провансаль, «Ряба» оливковый, «Московский» провансаль, «Махеевъ» провансаль, «Сдобри» провансаль и оливковый.