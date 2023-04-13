Зачем класть в крупу лавровый лист: хранится вдвое дольше — жаль, раньше не знали

Лавровый лист — эта самая любимая многими пряность, которая добавляет блюдам насыщенный вкус. При этом она несет много пользы в бытовом плане. Какой именно — знают опытные хозяйки. С помощью лаврового листа можно избавиться от паразитов.

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Положите эту пряность в банку с крупами — к горошку, перловке, пшену, рису, гречке и даже к макаронам и муке. С помощью лаврового листа можно удвоить срок хранения припасов на кухне. В крупах не заведутся жучки. Запах лаврового листа отлично отпугивает вредителей, но при этом не влияет на вкус крупы.

По материалам belnovosti.by