Гадость — детям нельзя! Роскачество проверило жевательный мармелад — лучше не пробовать

Согласно исследованию, только 8 из 30 прошедших проверку брендов жевательного мармелада соответствуют стандартам качества. Остальные лучше не брать.

Если разбирать детально, то в мармеладе Hippo Bondi & Friends, MixBar, Babyfox и Mamba специалисты Роскачества не обнаружили указанных в составе на упаковке витаминов, а в брендах Piratmarmelad и «ВкусВилл» оказалось то, чего быть не должно — красители.

Кроме того, тринадцать образцов имели расхождение по углеводам и диоксиду серы. А в мармеладе HARIBO реальное содержание сахарозы превысило маркировку: 54 г против 46.

И только восемь брендов прошли строгую проверку. Мармелад этих производителей полностью безопасен для детей, среди них: «Ухты-шки!», Crazy Party, Fruit-tella, «ЛЕНТА Kids», KrutFrut, «Марми», Mayama и «Левушка».

По материалам iz.ru