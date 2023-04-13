С 19 апреля! Объявлен курс доллара на новую неделю — «американец» обвалится

Доллар в последний месяц взлетел до исторических показателей. Сейчас «американец» торгуется в районе 82 рубля. Такие цифры в последний раз были год назад.

Однако экономисты уверены, что на следующей неделе доллар ждет ослабление. Российская валюта, по их мнению, начнет отыгрываться.

Понедельник и вторник «американец» продолжит повышение, а со среды «лавочка» прикроется.

С 19 по 21 апреля, по мнению аналитиков, рубль укрепится и упадет ниже 80 рублей.