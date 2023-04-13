Топ лучших женских духов на весну: один пшик, а носятся весь день — стойкий шлейф

Именно весной представительницам прекрасного пола хочется чувствовать свою женскую силу. Отличным атрибутом к любому образу станут духи. С этим парфюмом вы будете пахнуть дорого — один пшик духов, а носятся целый день: стойкие с ароматом цветов и свежести.
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Эксперты поделились рейтингом самых притягательных ароматов на весну. Золото у парфюма Cologne Mimosa Indigo — естественный весенний коктейль, в который просто невозможно не влюбиться.
Серебро рейтинга досталось духам Davidoff Cool Water с запахом чистейшей акватики. А бронза — Armani Air di Gioia, это многогранный коктейль из цитрусов, влажного леса и морской соли.
Источник: samyiluchshiy.ru