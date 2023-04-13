Как приготовить хрустящие бутерброды с сырной начинкой — английский рецепт

Если вы любите сыр и готовы потратить на приготовление завтрака 9-10 минут, то этот рецепт точно для вас. Бутерброды получаются сочными, хрустящими и очень вкусными.

На 2 порции вам потребуется: 4 кусочка хлеба для тостов (если планируете приготовить закрытые бутерброды, то берите 8), 200 г сыра, 20 г сливочного масла, 70 мл пива (можно заменить элем), 1,5 столовые ложки вустерского соуса и 1 столовая ложка дижонской горчицы.

Поджарьте хлеб на гриле или подрумяньте на сковороде. 4 хлебца положите в форму для запекания, а остальные уберите в сторону.

Смешайте растопленное масло, измельченный сыр, пиво, горчицу и вустерский соус. Получившуюся смесь распределите по тостам, положите сверху оставшиеся кусочки (если их было 8) или оставьте бутерброды открытыми.

Далее нагрейте духовой шкаф до 200°, отправьте в него ваше блюдо и подождите, пока сыр расплавится: на это уйдет примерно 6-7 минут.

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Источник: lifehacker.ru