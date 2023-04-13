Диетическая глазурь для кулича за 5 минут: без сахара и яиц

Этот рецепт станет незаменимым для тех, кто следит за фигурой или вынужден соблюдать диету по медицинским показаниям.

Диетическая глазурь по вкусу получается ничуть не хуже обычной: не каждый сможет отличить. А для здоровья намного полезнее.

Для приготовления вам потребуется: 3 столовые ложки цельного молока, 90 грамм сухого молока и заменитель сахара (количество зависит от ваших предпочтений).

Смешайте сахзам с жидким молоком, затем, не прекращая помешивать, добавьте к ним молочный порошок. Не сыпьте все сухое молоко разом, лучше это это делать порционно, так вы сможете регулировать плотность глазури.

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Источник: lifehacker.ru