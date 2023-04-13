Диетическая глазурь для кулича за 5 минут: без сахара и яиц

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com/freepik

Получится даже вкуснее обычной.

Этот рецепт станет незаменимым для тех, кто следит за фигурой или вынужден соблюдать диету по медицинским показаниям. 

Диетическая глазурь по вкусу получается ничуть не хуже обычной: не каждый сможет отличить. А для здоровья намного полезнее. 

Для приготовления вам потребуется: 3 столовые ложки цельного молока, 90 грамм сухого молока и заменитель сахара (количество зависит от ваших предпочтений). 

Смешайте сахзам с жидким молоком, затем, не прекращая помешивать, добавьте к ним молочный порошок. Не сыпьте все сухое молоко разом, лучше это это делать порционно, так вы сможете регулировать плотность глазури. 

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Источник: lifehacker.ru

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