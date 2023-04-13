Время снимать: цены на аренду жилья в Москве и Петербурге продолжают снижаться

Весной 2023 года аренда жилья в Москве и Санкт-Петербурге продолжит дешеветь. Причина — рост предложения, начавшийся еще в прошлом году из-за волны эмиграции.
«Арендодатели стали конкурировать за арендатора. В ближайшие месяцы мы ожидаем продолжения этих трендов, — рассказал ТАСС гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. — Рынок аренды РФ, в целом, демонстрирует устойчивость. В периоды застоя в сегменте продажи квартир, когда люди откладывают решение о покупке, они принимают решение снимать квартиру, что поддерживает спрос».
Согласно исследованию портала, по итогам первого квартала 2023-го в Москве подешевели однокомнатные (-0,5%) и двухкомнатные квартиры (-1,2%). В Петербурге с начала года подешевели все три типа квартир — на 5,7, 5,3 и 3,2% соответственно.
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В российских городах ставки на «однушки» в среднем подросли за три месяца на 0,7%, до 17,6 тысячи рублей в месяц. Двухкомнатные квартиры подорожали на 1,8%, до 23,3 тысячи рублей в месяц. Ставки аренды трехкомнатного жилья за квартал увеличились на 1,8%, до 30,0 тысячи рублей в месяц.