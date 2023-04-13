Грядет обвал! Экономист предупредил россиян с накоплениями

Экономические эксперты уверены, что в ближайшее время доллар может обвалиться в цене. И деньги лучше сейчас держать в золоте.

«В случае обвала фондового рынка в США свои накопления потеряют не только американцы, но и россияне», — заявил экономист Валентин Катасонов.

А те россияне, по мнению аналитика, которые держат деньги в иностранных ценных бумагах, — могут проиграть больше всех. Скорее всего, их невозможно будет продать даже по начальной цене.