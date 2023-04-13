Названы самые красивые русские имена по мнению иностранцев: мы и подумать не могли

Многие иностранцы, приезжающие в Россию регулярно, не скрывают, что им очень нравятся русские имена, привычные нашему слуху. Мы и подумать не могли, что кому-то они покажутся экзотичными, необычными и яркими. Для обывателей эти имена уже привычны, понятны и не вызывают особого фееричного восторга. Чего нельзя сказать о немцах. Они назвали свои самые любимые русские имена.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».