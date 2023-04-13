Названы самые красивые русские имена по мнению иностранцев: мы и подумать не могли

Многие иностранцы, приезжающие в Россию регулярно, не скрывают, что им очень нравятся русские имена, привычные нашему слуху. Мы и подумать не могли, что кому-то они покажутся экзотичными, необычными и яркими. Для обывателей эти имена уже привычны, понятны и не вызывают особого фееричного восторга. Чего нельзя сказать о немцах. Они назвали свои самые любимые русские имена.
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Среди мужских русских имен немцы чаще всего называли имя Алеша именно в уменьшительно-ласкательной форме, детской. На втором месте оказалось имя Николай, третье место досталось Максиму. Вадим попал на четвертое место. И замкнул топ-5 мужских русских имен Никита.
Среди женских имен немцам больше всего нравится Алина. Серебро у созвучного имени Полина. А бронзу иностранцы отдали Дарье. На четвертом — Мила. И закрыла пятерку лидеров Вика.