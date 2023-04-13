Доллару показали новый «хук»: мировые страны отказываются от «американца»

Экономические эксперты уверены, что закат доллара рано или поздно произойдет, так как мировые страны все больше начали отказываться от доллара.

Государства, не согласные с политикой Вашингтона, все больше делают упор на собственные валюты. Например, Китай.

Официальный Пекин планирует теперь вести торговлю исключительно в юанях. К такому же решению пришла и Бразилия.

Однако аналитики настаивают: говорить о полном «поражении» американской валюты пока не стоит. Но ее роль ничтожно сужается.

Тем временем, экономист Никита Кричевский рассказал, почему доллар подскочит до 100 рублей.

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