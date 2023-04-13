Роскачество назвало копеечный аналог дорогих порошков — дешевенький, а все отстирывает

Многие домохозяйки привыкли доверять только известным брендам, даже если речь идет о стирке. А зря! Недорогие бюджетные средства, как оказалось, могут заменить раскрученные порошки.
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Соответствующее исследование провели эксперты Роскачества. Они назвали дешевенький аналог дорогих стиральных порошков, который стоит копейки, а отстирывает не хуже. На российском рынке лучшим среди других наименований был признан порошок для стирки «Аист».
Он прекрасно справляется даже с самыми трудновыводимыми пятнами. Расходуется порошок экономично и стоит недорого, по сравнению с раскрученными брендами аналогичной бытовой продукции.
Еще один плюс. Порошок полностью выполаскивается водой, не оставляя на одежде следов и разводов. Кроме того, даже после многих стирок на одежде не появились катышки.