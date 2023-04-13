Более половины российских начальников следят за работниками с помощью камер и специальных программ

1986 руководителей из разных регионов России прошли опрос на тему контроля рабочей продуктивности подчиненных. Оказалось, что более половины из них (58%) следят за своими сотрудниками с помощью технических средств - камер слежения, программ отслеживания сайтов и снимков экрана. Но большинство из них (96%) не скрывают это от персонала.

По результатам исследования, 80% респондентов используют слежение через камеры видеонаблюдения, еще 19% - биометрические датчики и 10% - периферийные устройства со встроенными датчиками активности. 35% применяют специальные компьютерные программы. Которые, например, фиксируют время включения и выключения ПК, отслеживают сайты, посещенные работником в течение дня, подсчитывают время работы с активной вкладкой браузера, а также ведут учет активности мышки и клавиатуры. Некоторые примочки настроены делать периодические скриншоты экрана сотрудника.