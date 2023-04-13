Более половины российских начальников следят за работниками с помощью камер и специальных программ

Камер видеонаблюдения

Большой брат следит за тобой. Фото: Global Look Press

Работодатели хотят знать, отлынивает ли сотрудник от своих обязанностей.

1986 руководителей из разных регионов России прошли опрос на тему контроля рабочей продуктивности подчиненных. Оказалось, что более половины из них (58%) следят за своими сотрудниками с помощью технических средств - камер слежения, программ отслеживания сайтов и снимков экрана. Но большинство из них (96%) не скрывают это от персонала.

По результатам исследования, 80% респондентов используют слежение через камеры видеонаблюдения, еще 19% - биометрические датчики и 10% - периферийные устройства со встроенными датчиками активности. 35% применяют специальные компьютерные программы. Которые, например, фиксируют время включения и выключения ПК, отслеживают сайты, посещенные работником в течение дня, подсчитывают время работы с активной вкладкой браузера, а также ведут учет активности мышки и клавиатуры. Некоторые примочки настроены делать периодические скриншоты экрана сотрудника.

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35% руководителей обнаруживают недобросовестную трату времени примерно раз в месяц, 30%  - не чаще раза в полгода, 17% - раз в неделю, остальные не чаще, чем раз в год. Обычно работников ловят на личных телефонных разговорах (55%), мобильных играх (48%), личных переписках (41%), серфинге в интернете (38%), онлайн-шоппинге (32%), а бывает и на сторонней подработке (13%).

Выявив недобросовестного сотрудника, 76% руководителей требуют объяснений, 40% лишают части премии, 21% нагружают дополнительной работой, 7% полностью лишают премии, а 5% могут и уволить.

По материалам ТАСС. Опрос проводился исследовательским центром «Зарплаты.ру».

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