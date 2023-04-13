Более половины российских начальников следят за работниками с помощью камер и специальных программ

1986 руководителей из разных регионов России прошли опрос на тему контроля рабочей продуктивности подчиненных. Оказалось, что более половины из них (58%) следят за своими сотрудниками с помощью технических средств - камер слежения, программ отслеживания сайтов и снимков экрана. Но большинство из них (96%) не скрывают это от персонала.
По результатам исследования, 80% респондентов используют слежение через камеры видеонаблюдения, еще 19% - биометрические датчики и 10% - периферийные устройства со встроенными датчиками активности. 35% применяют специальные компьютерные программы. Которые, например, фиксируют время включения и выключения ПК, отслеживают сайты, посещенные работником в течение дня, подсчитывают время работы с активной вкладкой браузера, а также ведут учет активности мышки и клавиатуры. Некоторые примочки настроены делать периодические скриншоты экрана сотрудника.
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35% руководителей обнаруживают недобросовестную трату времени примерно раз в месяц, 30% - не чаще раза в полгода, 17% - раз в неделю, остальные не чаще, чем раз в год. Обычно работников ловят на личных телефонных разговорах (55%), мобильных играх (48%), личных переписках (41%), серфинге в интернете (38%), онлайн-шоппинге (32%), а бывает и на сторонней подработке (13%).
Выявив недобросовестного сотрудника, 76% руководителей требуют объяснений, 40% лишают части премии, 21% нагружают дополнительной работой, 7% полностью лишают премии, а 5% могут и уволить.
По материалам ТАСС. Опрос проводился исследовательским центром «Зарплаты.ру».