Потенциал доллара исчерпан: россиянам посоветовали бежать в банки

Российские экономисты считают, что доллар в самое ближайшее время начнет падать, так как он достиг своего потенциала. И валютчикам, кто зарабатывает на курсе, посоветовали оживиться.

«Если вы ранее покупали доллары с целью продать потом подороже, сейчас самое время сделать это», - заявил аналитик «Алор Брокер» Андрей Эшкинин.

Эксперт подчеркнул, что рубль упал из-за продажи компании Shell доли в проекте «Сахалин-2». Скоро, по его словам, российская валюта укрепит свои позиции.

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