«День для разговоров по душам»: что нужно сделать 13 апреля, чтобы разжечь былую романтику с «половинкой» — Володина

Дело в том, что 13 апреля женщины особенны магнетичны и притягательны, а мужчины способны точно угадывать их желания.

Еще Володина сообщила, что в этот день лучше следовать интуиции, поскольку она подтверждается логикой запросто.

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