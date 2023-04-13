«День для разговоров по душам»: что нужно сделать 13 апреля, чтобы разжечь былую романтику с «половинкой» — Володина

Астролог и телеведущая Василиса Володина дала подписчикам в Сети астрологический прогноз на новый день апреля, 13 число. Сутки как нельзя лучше подходят для дел сердечных.
«Чудесный день для романтических свиданий и разговоров по душам с любимым. И ничего особенного не нужно: обычная прогулка и спонтанно возникшая беседа подарит ощущение близости», — рассказала астролог.
Дело в том, что 13 апреля женщины особенны магнетичны и притягательны, а мужчины способны точно угадывать их желания.
Еще Володина сообщила, что в этот день лучше следовать интуиции, поскольку она подтверждается логикой запросто.
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