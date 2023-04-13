Вот как пекут куличи на Пасху в монастырях: рецепт со всеми секретами от кондитера из Дивногорья

В Пасху главным угощением на семейном столе является кулич. Рецептов существует множество, каждая хозяйка знает свои секреты приготовления. Но не каждая умеет делать выпечку так, как ее готовят в святых местах. И в канун главного христианского праздника пекарь-кондитер Свято-Успенского Дивногорского мужского монастыря раскрыл рецепт.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Речь идет о традиционном рецепте пасхального кулича. И секрет пышного, яркого и текстурированного теста – в большом количестве яичных желтков. А теперь по порядку.

Из ингредиентов для выпечки вам понадобится:

1 кг муки в.с;

300 гр молока теплого;

300 гр сливочного масла;

7 яичных желтков;

1 ст.л ванилина;

50 гр дрожжей свежих или 15 гр сухих;

350 гр изюма;

10 гр соли;

пищевой ароматизатор «Дюшес» — по желанию. Как говорит пекарь Николай Васильевич, ароматизатор дарит изумительный вкус и аромат выпечке.

Все продукты должны быть комнатной температуры, это важно, поэтому выньте из холодильника их заранее. Молоко слегка подогрейте, а сливочное масло – размягчите, но не топите.

Тесто замешивается только на желтках, белки отправятся на глазурь. Начните с опары: стакан сахара всыпьте в молоко, туда же – дрожжи, накройте и поставьте в тепло, пока не поднимется «шапочка», дождитесь ее несколько раз, а затем используйте.

Желтки взбейте миксером с остатком сахара, влейте опару, добавьте остальные ингредиенты - масло, изюм, соль, ванилин, муку, ароматизатор.

Тесто вымешивайте руками, смажьте предварительно подсолнечным маслом. Муку можно добавлять в процессе, если тесто слишком жидкое. Но помните: тесто подошло, если оно стало мягким, теплым, эластичным и красивым. Тогда ему нужно дать «отдохнуть», не забудьте накрыть чистым полотенцем. За это время оно должно подняться в два раза (после первого – осаживайте, через 30-40 минут ждите второго «подъема»).

После этого расфасуйте тесто по формам, лучше взять объемом 100 граммов. Разогреть духовку до 180 градусов, выпекать 30-40 минут, проверять традиционно – спичкой. А вот декорировать куличи нужно остывшими. Поэтому лучше всего печь с вечера, а утром – украшать.

По материалам сайта 36on