Вот зачем сахар насыпают в холодильник: мало кто знает этот способ, а зря – это настоящее спасение

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Речь идет о запахе в холодильнике, который появляется, кажется, из ниоткуда и никак не выветривается. Хоть мойте его каждую неделю, все равно избавиться сложно. С этой-то проблемой и помогает справляться обычный сахар – неважно, песок или рафинад. Возьмите несколько ложек (или кусочков), положите в контейнер и поставьте в холодильник.

Сахар не только отлично поглощает запах, но и влагу, а значит продукты будут дольше свежими. Меняйте его по мере необходимости, как только он начнет плохо пахнуть или сильно слипнется от влаги.

По материалам сайта «Главред. Инфо»