В Госдуме сделали заявление на фоне растущего доллара

Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал россиян меньше переживать из-за растущего курса доллара. Он объяснил, что валюта этой весной ставит все новые рекорды вовсе не из-за проблем в российской экономике. Дело в том, что просто сложился дефицит «зеленых» в нашей стране.

«Поменьше нужно об этом переживать, особенно физлицам. Мы же в Америку с вами не собираемся ехать, как и большинство наших граждан. А платить за зарубежные товары можно и юанями, для этого доллары не нужны», — посоветовал людям политик в интервью сайту News.ru.