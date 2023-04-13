От налета в унитазе не останется следа: в Чистый четверг моем уборную легко и за копейки

Известковый налет и ржавчина – главные враги любой хозяйки в уборной. Особенно трудно бывает справиться с ними в унитазе, любимом для появления этих покрытий месте. Когда как не в Чистый четверг домохозяйки пуще прежнего пускаются на борьбу с ними.

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На самом деле, избавиться от налета и ржавчины в унитазе можно просто и дешево. Достаточно взять полстакана любого самого обычного стирального порошка и засыпать в чашу, предварительно смытую водой. Порошок равномерно прилипнет к покрытию и начнет борьбу за вас.

Оставьте порошок в унитазе на максимально долгое время. Лучше, конечно, делать такую процедуру на ночь. А затем просто почистите ершиком, смойте и удивитесь, как чисто и без труда победили налет и ржавчину!

По материалам сайта Belnovosti