Уборка – это святое: в Чистый четверг опытные хозяйки моют полы с этой приправой

Наступил Чистый четверг Страстной недели. В этот день каждая хозяйка стремится навести чистоту в доме. А чтобы дела сделать быстрее, пользуется секретами и советами предков. Например, добавляет в воду для мытья полов приправу – лавровый лист.

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Многие по сей день не знают, что лавровый лист помогает не только в кулинарии, но и в клининге. И полы будут не просто блестеть от чистоты, но и окажутся продезинфицированными. И это – без вредной химии!

Раствор с лавром сделать просто: три листочка раскрошите, заварите в кипятке, дайте настояться. Получившуюся жидкость разбавьте в ведре с водой. Мойте полы как обычно. Лавровый лист прекрасно освежит полы, защитит от насекомых, продезинфицирует, так как от природы наделен антисептическими свойствами.

По материалам сайта Vnimanie.pro