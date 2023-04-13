Покинул Россию: стало известно, где находится Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев пропал с телеэкранов еще в прошлом году – это было его решение. Отказался он вести и премию Муз-ТВ в этом году, сославшись на то, что, мол, не в этот раз. А на днях стало известно, что любимец публики и вовсе покинул страну.

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Сам Нагиев ничего не комментирует относительно своей личной жизни, позиции и прочих вопросов. Рассекретила местонахождение товарища его коллега по рекламным съемкам Анастасия Ивлеева. Блогерша продолжает вести на YouTube-канале влоги и в новом видео из Турции оказался Нагиев.

Выяснилось, что Дмитрий Нагиев на момент съемок Ивлеевой находился в Анталье. Поймала коллегу блондинка, судя по всему, в холле отеля популярной международной сети Rixos. Телеведущий не отказывался общаться с Настей, отвечал на ее вопросы и даже шутил.