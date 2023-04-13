Экстремальный провал: названа «красная черта» для доллара уже в апреле - дальше только по 100 рублей

В середине весны текущего года доллар продолжает свое восхождение. Он устойчиво держится на отметке 82 рубля, но по прогнозам финансистов, рост продолжится. Поскольку ситуация в стране складывается не в пользу рубля.
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Несмотря на рост цен на нефть с начала апреля, рубль рискует упасть до минимума с начала года – 100-110 рублей. И сигналом к этому станет «красная черта», которую может пересечь «американец» уже в мае. Об этом сообщил Алексей Федоров, аналитик TeleTrade.
«Если нефть не удержит рост цен, который мы наблюдаем с начала апреля, то можно будет говорить о возможном продолжении снижения курса рубля. Сигналом для этого станет рост доллара США выше 84-85 рублей в апреле-мае. Это ключевой уровень, пробой которого в ближайшие недели способен запустить экстремальный провал курса. Целями станут отметки в 100-110 рублей за доллар США», - сообщил эксперт сайту mk.ru.