Экстремальный провал: названа «красная черта» для доллара уже в апреле - дальше только по 100 рублей

В середине весны текущего года доллар продолжает свое восхождение. Он устойчиво держится на отметке 82 рубля, но по прогнозам финансистов, рост продолжится. Поскольку ситуация в стране складывается не в пользу рубля.

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Несмотря на рост цен на нефть с начала апреля, рубль рискует упасть до минимума с начала года – 100-110 рублей. И сигналом к этому станет «красная черта», которую может пересечь «американец» уже в мае. Об этом сообщил Алексей Федоров, аналитик TeleTrade.