Простой, но вкуснющий: готовим пасхальный кулич по звездному рецепту

Православные хозяйки уже вовсю хлопочут о пасхальном столе, отыскивая самые вкусные рецепты куличей и пасок. Своим секретом приготовления праздничной выпечки делятся и звезды. Жена Нурлана Сабурова Диана любит готовить и с удовольствием раскрыла, по какой схеме выпекает куличи к Воскресению Христову.

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Оказалось, что на выпечку надо не так много времени, сил и продуктов. На два кулича возьмите 5 яиц, 150 гр сливочного масла, 450 гр творога жирностью 9%, 40 гр сахара, а также 450 гр муки, 12 гр разрыхлителя, ваниль. В кулич на ваше усмотрение добавьте изюм, орехи, цукаты или все вместе - 50 гр орехов, 10 гр изюма или 150 гр цукатов.

Предварительно замочите изюм и орехи в кипятке, а в это время замесите тесто: яйца с сахаром взбить, масло растопить в микроволновке, и когда остынет, все смешать и добавить творог. Как следует взбить. После чего добавить разрыхлитель, муку - и снова как следует перемешать.

«Если вам не нравятся крупинки творога, его можно перебить. Только потом добавлять. Мне нравится, когда в выпечке так, а можно вообще брикетом купить», - советует звездная хозяюшка.

Достать изюм и убрать лишнюю влагу салфеткой, вмешать в тесто, затем в смазанную маслом форму положить три четверти массы. Отправить в духовку при 180 градусах выпекаться до готовности.