«Даже если не получится»: какую надежду дал Глоба людям 13 апреля

Астролог Богдан Глоба не оставляет своих подписчиков без прогнозов на каждый день. Вот и 13 апреля сын Тамары и Павла Глобы заглянул в звездную карту и выяснил, какие планы у небесных тел на людей.

Среди тревожной недели апреля есть, оказывается, спокойные и благоприятные дни. И 13 апреля – это то самое редкое исключение, когда есть надежда на лучшее. День обещает обернуться успехами для деловых и смелых, а также можно не боясь решать денежные вопросы.

«Четверг хорош для решения финансовых вопросов и время действия для тех, кто хочет представить собственные проекты. Будьте смелыми и заручитесь поддержкой единомышленников! Даже если не получится сорвать овации сразу, то вас обязательно возьмут на заметку», - сообщил в Telegram-канале Глоба-младший.

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