Срочно избавляйтесь от валюты, другого шанса не будет: рубль достиг критических отметок – летом будет поздно

Рубль уже которую неделю подряд демонстрирует тенденцию к снижение. Сначала года национальная валюта подешевела на 16 процентов. Но финансовые аналитики полны оптимизма и уверяют, что совсем скоро рубль начнет укрепляться и отыгрывать свои позиции.
Так что, тем, кто хотел продать валюту, нужно сделать это как можно быстрее. Судя по всему, сейчас самый выгодный курс продажи. По прогнозам экспертов, рубль начнет укрепляться в ближайшие недели. И во втором и третьем квартале этого года будет торговаться на уровне 74-76 рублей за доллар.
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«Свои ожидания возможного укрепления рубля вплоть до 74-76 против доллара в течение второго-третьего квартала сохраняем, продолжающееся сейчас ослабление рубля может подойти к концу с приближением налоговых дат: уплата основных налогов проходит до 28 числа каждого месяца», - директор по инвестициям компании «Локоинвест» Дмитрий Полевой.
По материалам 1prime.ru.