Срочно избавляйтесь от валюты, другого шанса не будет: рубль достиг критических отметок – летом будет поздно

Рубль уже которую неделю подряд демонстрирует тенденцию к снижение. Сначала года национальная валюта подешевела на 16 процентов. Но финансовые аналитики полны оптимизма и уверяют, что совсем скоро рубль начнет укрепляться и отыгрывать свои позиции.

Так что, тем, кто хотел продать валюту, нужно сделать это как можно быстрее. Судя по всему, сейчас самый выгодный курс продажи. По прогнозам экспертов, рубль начнет укрепляться в ближайшие недели. И во втором и третьем квартале этого года будет торговаться на уровне 74-76 рублей за доллар.

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