Затронет не только Львов и Скорпионов: рунический провидец назвал даты в апреле, раскрывающие новые возможности

Луна

Фото: Global Look Press

Игорь Вечерский предупредил, что влиять будут Луна и Марс.

Астрологи часто делятся гороскопами. Многие замечают, что есть удачные дни, а порой словно настает черная полоса. Рунический провидец Игорь Вечерский рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, какие даты в апреле будут особенным. Уже 10 апреля в Овне было новолуние.

Тогда открылись новые возможности для финансового роста или открытия нового предприятия. Овен, Лев и Стрелец могли извлечь выгоду из этой энергии.

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«23 апреля Марс входит в Рак. Это может привлечь внимание к домашним и семейным делам, что потенциально может повлиять на личные отношения. Рак, Скорпион и Рыбы могут быть более затронуты этим транзитом.

30 апреля в Скорпионе полнолуние. Это может вызвать сильные эмоции и потребность в трансформации. Скорпион, Телец и Лев могут сильнее ощутить влияние этого Полнолуния», – поделился эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Игорь Вечерский – рунический провидец. Десятки сбывшихся прогнозов, от коронавируса и мировых катастроф до событий из жизни звезд шоу-бизнеса. Опыт более 10 лет. 

Игорь Вечерский. Фото: Teleprogramma.pro

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