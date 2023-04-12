Затронет не только Львов и Скорпионов: рунический провидец назвал даты в апреле, раскрывающие новые возможности

Астрологи часто делятся гороскопами. Многие замечают, что есть удачные дни, а порой словно настает черная полоса. Рунический провидец Игорь Вечерский рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, какие даты в апреле будут особенным. Уже 10 апреля в Овне было новолуние.

Тогда открылись новые возможности для финансового роста или открытия нового предприятия. Овен, Лев и Стрелец могли извлечь выгоду из этой энергии.