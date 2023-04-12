Затронет не только Львов и Скорпионов: рунический провидец назвал даты в апреле, раскрывающие новые возможности

Астрологи часто делятся гороскопами. Многие замечают, что есть удачные дни, а порой словно настает черная полоса. Рунический провидец Игорь Вечерский рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, какие даты в апреле будут особенным. Уже 10 апреля в Овне было новолуние.
Тогда открылись новые возможности для финансового роста или открытия нового предприятия. Овен, Лев и Стрелец могли извлечь выгоду из этой энергии.
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«23 апреля Марс входит в Рак. Это может привлечь внимание к домашним и семейным делам, что потенциально может повлиять на личные отношения. Рак, Скорпион и Рыбы могут быть более затронуты этим транзитом.
30 апреля в Скорпионе полнолуние. Это может вызвать сильные эмоции и потребность в трансформации. Скорпион, Телец и Лев могут сильнее ощутить влияние этого Полнолуния», – поделился эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Игорь Вечерский – рунический провидец. Десятки сбывшихся прогнозов, от коронавируса и мировых катастроф до событий из жизни звезд шоу-бизнеса. Опыт более 10 лет.
Игорь Вечерский. Фото: Teleprogramma.pro