Раскрыт самый выгодный период для досрочного погашения ипотеки: проценты платить не придется

Досрочное погашение применяется, чтобы отдать банку меньше денег, так как ежемесячный платеж складывается из суммы основного долга и из суммы процентов. Чем меньше основной долг, тем меньше процентов приходится платить.

В такому случае очень важно помнить что проценты по ипотеке начисляются каждый день. Поэтому, как пишет banki.ru, выгоднее всего вносить досрочный платеж в день списания ежемесячного платежа.

Стоит знать, что ежемесячный платеж спишется вне зависимости от обстоятельств. Поэтому на счете должна быть обеспечена как сумма для ежемесячного платежа, так и сумма для досрочного погашения.

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Эксперты пояснили, как лучше поступить: если ваш платеж по ипотеке списывается каждого 10-го числа каждого месяца. То уже с 11-го банк будет начислять проценты. Если оформить досрочное погашение 15-го, то банк вычтет сумму начисленных процентов за 4 дня, а все остальное отправит на погашение основного долга.

А если внести сумму для досрочного погашения в день платежа, то вся эта сумма пойдет именно на основной долг, поскольку новые проценты еще не начислены, а значит их платить не придется.