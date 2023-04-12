От белизны можно ослепнуть: вылейте на грязные белые носки эту смесь – станут как новые

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Нужно взять небольшую емкость и выжать туда сок одного цитруса, а затем добавить еще и лимонной кислоты. В полученную смесь наливается примерно ½ стакана воды, а затем все ингредиенты нужно смешать. Полученное средство необходимо нанести на носки и оставить на три часа.

Когда время выйдет, постирайте носки обычным способом, а для усиления эффектна можно добавить кислородный отбеливатель. После такой процедуры носкам вернется прежний белоснежный вид, пишет Burda.