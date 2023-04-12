Мощные вспышки на солнце: приближается сразу 3 опасных магнитных бури – озвучены тревожные даты

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По данным ученых, на Солнце снова происходят достаточно мощные вспышки. Поэтому в скором времени случится три опасных пятибалльных геомагнитных бури. Эксперты вычислили, что тревожными днями будут 20, 21 и 27 апреля.

Но, к сожалению, между этими датами также не будет спокойно. А все из-за того, что сила ударов будет равна трем-четырем баллам. Лишь иногда активность будет утихать до двух баллов, пишет THE FTIMES.