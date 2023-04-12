Ссоры можно избежать — есть один секрет: астролог дала важный совет на 13 и 14 апреля

Елена напомнила, что уже 20 апреля произойдет солнечное затмение. Оно уже влияет на настроения людей. А так как приближается коридор затмений, то возникает большой риск рассориться с окружающими. Однако астролог советует направить энергию в мирное русло и не вестись на провокации.

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