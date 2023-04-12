Ссоры можно избежать — есть один секрет: астролог дала важный совет на 13 и 14 апреля

Астрологи следят за перемещением планет и часто делятся своими прогнозами. Елена Мун регулярно делится гороскопами. На этот раз эксперт рассказала, чего ожидать 13-14 апреля. Она пояснила, что в это время наступают 23-24 лунные сутки, Луна перейдет из Козерога в Водолея.
Елена напомнила, что уже 20 апреля произойдет солнечное затмение. Оно уже влияет на настроения людей. А так как приближается коридор затмений, то возникает большой риск рассориться с окружающими. Однако астролог советует направить энергию в мирное русло и не вестись на провокации.
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«Чтобы избежать недопониманий с близкими, разлада в отношениях в эти дни, займитесь расхламлением, уборкой. Из-за приближающегося затмения может ощущаться потребность освободиться не только от старой мебели и вещей, но и от навязчивого окружения. Начать стоит все же с вещей», — сказала Мун в беседе с порталом «А теперь внимание!».