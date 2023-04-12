Фортуна удачи улыбнется: Глоба назвала три знака — везение идет с 12 апреля

По словам эксперта, Овнов ждут материальные поступления после усердной работы. Но при этом могут возникнуть расходы на дом и семью. Однако звезды им сулят успех во всем и перспективы на улучшение жизни.

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А вот Близнецы добьются успеха в творчестве и личной жизни. Более того, их поддержат авторитетные люди. Астролог также добавила, что затеянный в это время мелкий ремонт обернется крупными расходами. К этому лучше подготовиться.

Белая полоса начнется у Раков. У них успешно пройдут переговоры, а также удача будет в учебе. Важно в этот период ни с кем не затевать конфликты и настроиться на позитивную волну. Звезды советуют быть внимательнее за рулем, сообщает Telegram-канал «Русское радио».