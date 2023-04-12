Фортуна удачи улыбнется: Глоба назвала три знака — везение идет с 12 апреля

Луна

Фото: Global Look Press

Астролог рассказала, каким знакам зодиака суждено поймать удачу за хвост уже скоро.

Тамара Глоба является известным астрологом. Она регулярно делится своими прогнозами. Примечательно, что весной не всем повезет, по словам эксперта. Однако есть знаки зодиака, которым улыбнется фортуна удачи. Глоба рассказала, что с 12 апреля судьба одарит счастливчиков успехами. Они смогут исполнить задуманное.

По словам эксперта, Овнов ждут материальные поступления после усердной работы. Но при этом могут возникнуть расходы на дом и семью. Однако звезды им сулят успех во всем и перспективы на улучшение жизни.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

А вот Близнецы добьются успеха в творчестве и личной жизни. Более того, их поддержат авторитетные люди. Астролог также добавила, что затеянный в это время мелкий ремонт обернется крупными расходами. К этому лучше подготовиться.

Белая полоса начнется у Раков. У них успешно пройдут переговоры, а также удача будет в учебе. Важно в этот период ни с кем не затевать конфликты и настроиться на позитивную волну. Звезды советуют быть внимательнее за рулем, сообщает Telegram-канал «Русское радио».

Читайте также