Макароны не слипнутся и будут твердыми: этот простой прием поможет сделать ваш гарнир идеальным на раз-два

Макароны на тарелке

Макароны на тарелке. Фото: Global Look Press

Что нужно учесть при варке изделий из муки.

Два простых способа сделают ваш гарнир идеальным. Нужно помнить, что макароны, особенно если они сделаны из твердых сортов пшеницы, нужно варить в большом количестве воды.

Варить макароны стоит только в довольно объемной кастрюле, вода должна занимать 70–75 процентов от объема посуды.

Этот прием позволит добиться того, чтобы макароны при варке не слиплись.

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Второй способ приготовить макароны идеально — недоваривать их. Если на упаковке с макаронными изделиями указано, что варить их нужно 10 минут, то снимайте кастрюлю с огня уже через 8–9 минут.

Макароны будут умеренно твердыми, вкусными, а калорийность их будет ниже.

По материалам belnovosti.by

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