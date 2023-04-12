Макароны не слипнутся и будут твердыми: этот простой прием поможет сделать ваш гарнир идеальным на раз-два

Два простых способа сделают ваш гарнир идеальным. Нужно помнить, что макароны, особенно если они сделаны из твердых сортов пшеницы, нужно варить в большом количестве воды.
Варить макароны стоит только в довольно объемной кастрюле, вода должна занимать 70–75 процентов от объема посуды.
Этот прием позволит добиться того, чтобы макароны при варке не слиплись.
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Второй способ приготовить макароны идеально — недоваривать их. Если на упаковке с макаронными изделиями указано, что варить их нужно 10 минут, то снимайте кастрюлю с огня уже через 8–9 минут.
Макароны будут умеренно твердыми, вкусными, а калорийность их будет ниже.
По материалам belnovosti.by