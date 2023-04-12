Не ждите до последнего, срочно в банк: аналитик рассказал, что произойдет с рублем к 1 мая — ошеломляющие цифры

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При этом финансисты полагают, что уже дней через десять рубль начнет укрепляться, и называют ошеломляющие цифры. Аналитик Михаил Васильев предположил, что к первому мая, скорее всего, пара доллар рубль будет на бирже торговаться в диапазоне 75–80 рублей. Но это при оптимистичном развитии событий. Тем, кто в них верит, стоит повременить с покупкой валюты. Тем, кто нет, лучше бежать в банк прямо сейчас, а не ждать лучших времен, которые могут и не наступить.

По материалам 1prime.ru