Полиция Нью-Йорка вывела роботов на улицы города

Помните, как в юности мы смотрели «Робокопа»? Настал 2023 год, и полиция Нью-Йорка реально наняла роботов для обеспечения правопорядка. Первые опытные образцы уже начали патрулировать Таймс-сквер и городское метро.

«Мы не можем бояться технологий. Если бы мы не хотели двигаться вперед и использовать технологии для надлежащего обеспечения городской безопасности, то мы не смогли бы идти в ногу с теми, кто делает вредные вещи, чтобы навредить Нью-Йорку», — цитирует New York Post мэра Эрика Адамса.

Издание сообщает, что на вооружении нью-йоркских копов уже есть две робособаки, а также автономный робот-охранник K5, представляющий собой полутораметровое яйцо, движущийся со скоростью до 5 километров в час. Последний может обнаруживать людей в толпе, он оснащен более чем дюжиной микрофонов и 360-градусной HD-камерой, а также другими датчиками. Он также умеет подзаряжаться без вмешательства человека. На этих электронных стражей порядка управление полиции потратило десятки тысяч долларов.

«Мы максимально повысили безопасность населения и сотрудников с помощью новых технологий, и этот подход сохраняется и сегодня, — говорит глава городской полиции Кичант Сьюэлл. — Но мы знаем, что технология — это всего лишь инструмент, и она настолько эффективна, насколько эффективен человек или люди, использующие ее».

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Фото и видео «восстания машин» можно посмотреть на сайте NYP.