Названы три знака зодиака, которые чаще других становятся богачами: деньги липнут

Многие не раз замечали, что кто-то легко зарабатывает деньги и вмиг становится успешным. А вот другие как бы не старались, но получить финансовый успех никак не получается. Астрологи считают, что это связано в том числе и с датой рождения человека. Эксперты назвали три знака зодиака, среди которых больше всего миллиардеров.
По данным сайта marieclaire.ru, в список успешных и богатых попали Овны, Весы и Львы.
«Главные преимущества Овнов — это их лидерские качества и конкурентоспособность. Однако при этом представители этого знака могут быть слишком импульсивными и нетерпеливыми. Его задача — привлечь более стабильного и ответственного делового партнера», — поделился эксперт британского издания.
А вот Весы более сдержанны и умеют хорошо экономить. У них есть врожденная предпринимательская жилка.
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На третьей строчке в списке среди потенциальных миллиардеров оказались Львы.
«Они обладают большой харизмой, амбициозны и часто стремятся не только к богатству, но и к славе. Но не все из них способны на реальные действия по достижению целей. Некоторые умеют только мечтать об этом, ожидая, что кто-то придет и одарит их», — пояснил эксперт.