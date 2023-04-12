Названы три знака зодиака, которые чаще других становятся богачами: деньги липнут

По данным сайта marieclaire.ru, в список успешных и богатых попали Овны, Весы и Львы.

«Главные преимущества Овнов — это их лидерские качества и конкурентоспособность. Однако при этом представители этого знака могут быть слишком импульсивными и нетерпеливыми. Его задача — привлечь более стабильного и ответственного делового партнера», — поделился эксперт британского издания.

А вот Весы более сдержанны и умеют хорошо экономить. У них есть врожденная предпринимательская жилка.

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На третьей строчке в списке среди потенциальных миллиардеров оказались Львы.