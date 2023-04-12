Кардинальные перемены: Глоба предсказала новый этап в жизни двух знаков

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По словам астролога, особенно удивительные перемены произойдут в личной жизни у Тельцов. У представителей этого знака зодиака появятся новые знакомые, которые окажутся интересными людьми.

А вот Весам лучше избавиться от сомнений, так как настает момент, когда нужно принимать твердые решения. К сожалению, от некоторых планов придется отказаться или отложить их на время. Нужно более уверенно идти на риск и собраться силами для адаптации к новым условиям, пишет prokazan.ru.