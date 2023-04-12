Штраф вырастет в 4 раза: водителей предупредили о новом неприятном правиле: чего ждать?

Штраф вырастет в 4 раза: водителей предупредили о новом неприятном правиле: чего ждать?

Штрафы для автолюбителей. Фото: Global Look Press

Владельцев авто «прижмут».

Водителей предупредили о новом неприятном жестком правиле. В чем суть? Оно касается ОСАГО. В самое ближайшее время для всех владельцев авто могут ввести очередные нововведения. 

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К примеру, Минфин планирует увеличить штраф за отсутствие полиса с 800 рублей до 5000 тысяч рублей. И это еще не все! Российский союз автостраховщиков также намерен начать использовать фото- и видеокамеры для проверки наличия полисов ОСАГО. 

Исходя из этого, водители, которые ездят без страховки, будут получать штраф автоматически. 

В ближайшем будущем могут рассмотреть еще одно предложение — разрешить использование подержанных запчастей при ремонте авто в рамках ОСАГО. Данный вопрос актуален на фоне повышения роста цен на новые детали.

По материалам kommersant.ru

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