Штраф вырастет в 4 раза: водителей предупредили о новом неприятном правиле: чего ждать?

Водителей предупредили о новом неприятном жестком правиле. В чем суть? Оно касается ОСАГО. В самое ближайшее время для всех владельцев авто могут ввести очередные нововведения.

Еще больше важных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

К примеру, Минфин планирует увеличить штраф за отсутствие полиса с 800 рублей до 5000 тысяч рублей. И это еще не все! Российский союз автостраховщиков также намерен начать использовать фото- и видеокамеры для проверки наличия полисов ОСАГО.