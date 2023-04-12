Никаких линяющих ниток с рынка: Роспотребнадзор перечислил, чем красить яйца на Пасху, чтобы не отравиться

В преддверии Пасхи Роспотребнадзор предостерег россиян от окрашивания яиц непищевыми и неизвестными красителями.

«Роспотребнадзор не одобряет окрашивание неизвестными красителями, купленными, как правило, на рынках «с рук»; окрашивание с помощью линяющих ниток и цветных линяющих лоскутов тканей; окрашивание непищевыми красителями и красками», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Использование упомянутых красителей может привести к отравлению и другим непредсказуемым последствиям для организма. А вот природные красители надзорное ведомство одобряет и рекомендует использовать любые овощи, фрукты, ягоды, зелень и приправы, обладающие необходимым пигментом.