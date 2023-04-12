Никаких линяющих ниток с рынка: Роспотребнадзор перечислил, чем красить яйца на Пасху, чтобы не отравиться

В преддверии Пасхи Роспотребнадзор предостерег россиян от окрашивания яиц непищевыми и неизвестными красителями.
«Роспотребнадзор не одобряет окрашивание неизвестными красителями, купленными, как правило, на рынках «с рук»; окрашивание с помощью линяющих ниток и цветных линяющих лоскутов тканей; окрашивание непищевыми красителями и красками», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.
Использование упомянутых красителей может привести к отравлению и другим непредсказуемым последствиям для организма. А вот природные красители надзорное ведомство одобряет и рекомендует использовать любые овощи, фрукты, ягоды, зелень и приправы, обладающие необходимым пигментом.
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Так, наибольшей популярностью у празднующих Пасху пользуются луковая шелуха, краснокочанная капуста, свекла, кофе, листья шпината и крапивы, куркума, паприка, зеленый чай, каркаде, черника и клюква. Также можно использовать пищевые красители со следующими обозначениями на этикетках: Е122, Е163, Е110, Е 142, Е132, Е120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131.