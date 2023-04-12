Худшие опасения стали явью: оглашен рекордный курс доллара за год — «американец» топит

Худшие опасения стали явью: оглашен рекордный курс доллара за год - «американец» топит

Доллар. Фото: Global Look Press

Стоимость доллара возросла еще на 44 копейки.

Центральный Банк России установил официальный курс иностранной валюты на среду, 12 апреля. Согласно новым данным, доллар оказался на уровне 82,17 рубля — на 44 копейки выше предыдущего показателя. Евро повышен до 89,72 рубля — на 55 копеек.

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У доллара новый рекорд начиная с января 2023 года. Финансовые аналитики считают, что за этот год-полтора «американец» может подняться и до 120 рублей.

Правда, после этого аналитики не исключают, что доллар рухнет, оказавшись в пепле. Реальную же картину покажет только время. Пока ситуация такова, что «американец» рвется в бой, медленно, но верно подтягиваясь вверх.

По материалам ТАСС

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