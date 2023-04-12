Худшие опасения стали явью: оглашен рекордный курс доллара за год — «американец» топит

Центральный Банк России установил официальный курс иностранной валюты на среду, 12 апреля. Согласно новым данным, доллар оказался на уровне 82,17 рубля — на 44 копейки выше предыдущего показателя. Евро повышен до 89,72 рубля — на 55 копеек.

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У доллара новый рекорд начиная с января 2023 года. Финансовые аналитики считают, что за этот год-полтора «американец» может подняться и до 120 рублей.